Así foi o I ENCONTRO SOCIAL GALEGO

Na primeira edición do Encontro Social Galego, celebrada o sábado en Teo, participaron unhas 50 persoas pertencentes ao amplo e plural abano de colectivos que -en número de vinte e sete- se sumaron á convocatoria.

Todos os debates foron realizados en plenario e desenvolvéronse nun clima de concordia, coincidencia e vontade de profundizar no proceso de construción dun espazo de diálogo e acción en común encetado na xornada de onte.

O encontro dedicouse a establecer un diagnóstico común e a comezar a deseñar propostas, mais sen aprobar conclusións, xa que se decidiu que ese paso debe darse á medida que o proceso do Encontro Social Galego se consolide. No final, celebrouse unha mesa-redonda coa participación de 3 ponentes (Xosé Manuel Beiras, Mariló Candedó e David Rodríguez) que realizaron unhas intervencións brillantes que levantaron o aplauso unánime do auditorio.

A seguir, trasládase o resumo dos principais aspectos abordados en cada un dos eixos temáticos que compuxeron a axenda.

PARTICIPACIÓN CIDADÁ E REXENERACIÓN DEMOCRÁTICA

Elaborar un programa común como necesidade para sustentar a unidade de acción. Consolidar novos modos de intervención social. Buscar o punto de unión entre a cidadanía, por un lado; e partidos e sindicatos, polo outro. Democratizar e transformar as organizacións existentes. Fortalecer a lóxica da cooperación, da construción de alternativas e da vertebración social. Frear a desdemocratización social, económica e institucional, co ollar posto no medio e longo prazo. Romper a lóxica do sistema mediante instrumentos e accións non institucionalizadas. Afianzar a nosa confianza nas propostas alternativas nas que intervimos. Esixir os nosos dereitos sociais, pero tamén asumir compromisos polo cambio. Promover a responsabilidade social a través do consumo consciente. Converter a indignación nunha forza de transformación social. Dar solucións desde a sociedade, incidindo na defensa do público, non necesariamente vinculado ao estatal. Crear redes de colaboración, con énfase no ámbito local. Reparar a brecha xeracional existente en moitos colectivos sociais. Superar a lóxica partidaria de organización e de competición. Planificar e executar accións concretas. Preparar un ideario para buscar o compromiso dos partidos de cara ao 20-N. Impulsar a democracia participativa e a transparencia nas relación dos poderes públicos coa cidadanía.

ECONOMÍA, FACENDA E CIDADANÍA

Política fiscal progresiva, simplificada e descentralizada, ben como o combate decidido contra a fraude fiscal. Regulación dos mercados. Recuperación da banca pública e reforzo da economía solidaria: cooperativismo, banca ética, cooperativas de consumo… Pedagoxía fiscal: identificar a recadación de impostos coa finalidade social á cal se destinan. Consolidación dos bens públicos como bens comúns. Esixencia de que ao menos a maioría do capital sexa público nos bens comúns esenciais. Revisión das prioridades no gasto público, evitando despilfarros e privilexiando os servizos esenciais e os investimentos produtivos.. Democratización da economía como condición para democratizar a esfera política. Aposta pola localización da produción e do consumo. Socialización dos debates sobre o reparto do traballo e a renda social básica. Solucións globalizadas en asuntos como o control efectivo á banca, á corrupción, aos paraísos fiscais… Reforzo do papel da educación na formación dunha cidadanía consciente e participativa. Combate á deslocalización dos dereitos económicos, laborais, sociais e políticos. Implantación das fórmulas de goberno aberto, tamén no referente á economía e ao gasto orzamentario das Administracións públicas. Abolición dos privilexios económicos e fiscais da Igrexa católica.

DEREITOS ECONÓMICOS E SOCIAIS

Os recortes sanitarios provocan un aumento de problemas vinculados á saúde. O envellecemento e a dispersión xeográfica agravan os problemas ligados á saúde e crean un novo sector de excluídos: o da terceira idade, sobre todo a residente no rural. Alerta sobre a trampa matemática dos recortes en gastos sociais: redución masiva en termos absolutos mascarados baixo o mantemento do esforzo orzamentario en termos porcentuais. Defensa do público sen transmitir corporativismo. Rexeneración da esquerda desde a unidade de acción. Concepción dos servizos públicos como salario indirecto. Reversión da transferencia de renda desde as clases traballadoras cara ao sistema financiero de base especulativa. Non permitir nin alimentar o enfrontamento entre os traballadores. Identificación correcta do inimigo, cuxo miolo son as grandes corporacións. Elaboración dunha batería de argumentos para demostrar a viabilidade das nosas propostas e a falsidade de que non existan alternativas. Reforma da lexislación básica para blindar os dereitos sociais. Aumento inmediato da taxa de reposición (actualmente, de só un 10%) en sanidade e educación, evitando calquera redución na prestación deses servizos. Saúde, educación, recursos naturias e enerxía como a nova carnaza das corporacións que até agora se dedicaban á produción de bens de consumo. O goberno da dereita a nivel estatal como oportunidade de reactivación social. Ámbito internacional de actuación na regulamentación e universalización de dereitos laborais, do combate á fraude… Novo modelo de Estado do Benestar para un mundo globalizado e con dereitos universais. Debate sobre o 20-N e a importancia da participación mediante o voto.

COMUNICACIÓN E CULTURA

Necesidade de reforzamento mutuo entre a sociedade civil crítica e os medios cunha axenda alternativa á das grandes corporacións mediáticas. Defensa da neutralidade da rede. Libre acceso á información e ao coñecemento. Promoción a nivel local a existencia de medios de expresión impresos dos diferentes colectivos, de xeito coordinado. Elaboración dunha estratexia de comunicación da sociedade civil, para influír sobre todo nos medios públicos. Regulamentación desde o poder público dos medios privados. Separación do poder mediático a respecto do económico. Necesidade por parte dos movementos sociais de producir comunicación, pero tamén diálogo: escoitar e coñecer outras realidades. Necesidade do traballo de calidade dos xornalistas, da defensa do pluralismo, da liberdade de expresión e do acceso a unha información veraz.

ACCIÓNS, PROXECTOS E MECANISMOS DE COORDINACIÓN

Creación de espazos comúns entre as ONGs e o 15-M. As actividades e a metodoloxía de actuación deben tender a ser o máis concretas posible. Compatibilización da autonomía dos colectivos coa unidade de acción. Relato das experiencias de confluencia dos diferentes colectivos do 15-M en Vigo e na Coruña. Confección dun proxecto común articulador que lle dea sentido a un órgao conxunto de coordinación a ser creado futuramente. A coordinación debe comezar a nivel local para chegar ao nivel galego. Colaboración co Foro Social Galego na construción dun novo altermundismo. Compromiso de espallar a iniciativa do ESG. Convocar un II Encontro Social Galego, a ser celebrado o sábado, día 11 de febrero de 2012. A organización do novo encontro debe procurar que os debates previos á xornada presencial sexan o suficientemente enriquecedores como para chegar ao debate en grupo cunha maior madurez.

